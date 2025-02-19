Мирра Андреева оценила выход в четвертьфинал турнира в Дубае после двух матчей за день

14-я ракетка мира представительница России Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). 17-летняя теннисистка провела два матча за один день из-за погодных условий.

«Мне было, конечно, тяжело, особенно после первой игры. Было бы здорово отдохнуть, но я знала, что мне предстоит играть ещё, пыталась подготовить себя к этому, всегда оставаться в тонусе. Честно, это не очень хорошо, что пришлось сыграть два матча за день. Но с дождём ничего не поделать. Я играла отлично, мне понравилось качество. Очень довольна уровнем тенниса, который показала. Надеюсь, сохраню его на протяжении всего турнира», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Сегодня, 19 февраля, во втором круге турнира в Дубае Андреева одержала победу над чемпионкой Уимблдона-2023 чешкой Маркетой Вондроушовой (39-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:0.

В этот же день в 1/8 финала турнира Андреева разгромила соперницу из США Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.