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Даниил Медведев разгромил Зизу Бергса в матче за выход в четвертьфинал турнира в Дохе

Даниил Медведев разгромил Зизу Бергса в матче за выход в четвертьфинал турнира в Дохе
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Дохе. В матче второго круга он уверенно обыграл 58-ю ракетку мира бельгийского теннисиста Зизу Бергса. Поединок завершился со счётом 6:2, 6:1.

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Зизу Бергс
58
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча продлилась 56 минут. В её рамках Даниил четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бергса два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за выход в полуфинал турнира в Дохе Медведев сыграет с 23-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альссимом. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика.

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