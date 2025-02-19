«Иногда спорю с женой, кто прав». Медведев рассказал, что его сейчас радует больше всего

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) рассказал, что его сейчас больше всего радует.
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«Соревнования — это наркотик, адреналин. Многое из того, что я делаю даже вне тенниса, — это соревнование. Иногда — видеоигры. Иногда — что-то поменьше. Иногда спорю с женой, кто прав. Турниры — это моя жизнь. Я люблю это. В остальном, когда у тебя двое детей и когда ты уже отыграл несколько лет, трудно будет найти что-то ещё, чем можно наслаждаться. Турниры — это самое важное для меня», — сказал Медведев в интервью на корте.
Во втором круге соревнований Даниил обыграл 58-ю ракетку мира из Бельгии Зизу Бергса со счётом 6:2, 6:1. За выход в полуфинал россиянин поспорит с 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
- 19 февраля 2025
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