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«Иногда спорю с женой, кто прав». Медведев рассказал, что его сейчас радует больше всего

«Иногда спорю с женой, кто прав». Медведев рассказал, что его сейчас радует больше всего
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) рассказал, что его сейчас больше всего радует.

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Зизу Бергс
58
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Соревнования — это наркотик, адреналин. Многое из того, что я делаю даже вне тенниса, — это соревнование. Иногда — видеоигры. Иногда — что-то поменьше. Иногда спорю с женой, кто прав. Турниры — это моя жизнь. Я люблю это. В остальном, когда у тебя двое детей и когда ты уже отыграл несколько лет, трудно будет найти что-то ещё, чем можно наслаждаться. Турниры — это самое важное для меня», — сказал Медведев в интервью на корте.

Во втором круге соревнований Даниил обыграл 58-ю ракетку мира из Бельгии Зизу Бергса со счётом 6:2, 6:1. За выход в полуфинал россиянин поспорит с 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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