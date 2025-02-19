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Даниил Медведев одержал 300-ю победу на харде в карьере

Даниил Медведев одержал 300-ю победу на харде в карьере
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 300-ю победу на харде в карьере. На турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) Медведев вышел в четвертьфинал, обыграв 58-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса. Поединок продлился 56 минут и завершился со счётом 6:2, 6:1.

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Зизу Бергс
58
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев стал первым игроком, родившимся в 1996 году или позже, который одержал 300 побед на харде.

За выход в полуфинал на соревнованиях в Дохе Медведев поспорит с 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика.

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Медведев одержал 300-ю победу на харде. Россиянин за 56 минут разгромил бельгийца в Дохе
Медведев одержал 300-ю победу на харде. Россиянин за 56 минут разгромил бельгийца в Дохе
Комментарии
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