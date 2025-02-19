Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 300-ю победу на харде в карьере. На турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) Медведев вышел в четвертьфинал, обыграв 58-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса. Поединок продлился 56 минут и завершился со счётом 6:2, 6:1.

Медведев стал первым игроком, родившимся в 1996 году или позже, который одержал 300 побед на харде.

За выход в полуфинал на соревнованиях в Дохе Медведев поспорит с 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика.