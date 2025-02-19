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Кафельников призвал не сравнивать дело Зверева о домашнем насилии со скандалом Синнера

Кафельников призвал не сравнивать дело Зверева о домашнем насилии со скандалом Синнера
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о сравнении резонансных кейсов первой ракетки мира Янника Синнера и второго номера мирового рейтинга Александра Зверева.

«Я так устал от этого! Зачем вы проводите параллели между делом Зверева и Синнера, говоря, что Саша тоже заключил сделку? Вы с ума сошли? Зверев не был пойман с запрещённым веществом в организме после допинг-теста! Так что заткнитесь, чёрт возьми!» — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Зверева обвиняли в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года. Зверев прижал бывшую девушку к стене и душил её обеими руками. Стороны конфликта достигли внесудебного урегулирования, а спортсмен не признал свою вину.

В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

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