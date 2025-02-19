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«Играла великолепно». Ольховский — о двух победах Андреевой в Дубае за один день

«Играла великолепно». Ольховский — о двух победах Андреевой в Дубае за один день
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход Мирры Андреевой в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 15:25 МСК
Питон Стирнс
46
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Здорово, что Мирра смогла относительно легко пройти эти две встречи. Играть два матча в один день всегда непросто, но она достаточно уверенно одержала победы. Видно, что она всё больше набирается мастерства, сегодня действовала просто великолепно», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Отметим, 17-летняя теннисистка провела два матча за один день из-за погодных условий. Во втором круге турнира в Дубае Андреева одержала победу над чемпионкой Уимблдона-2023 чешкой Маркетой Вондроушовой (39-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:0.

В этот же день в 1/8 финала турнира Андреева разгромила соперницу из США Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

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