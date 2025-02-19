Арина Соболенко не смогла выйти в 1/4 финала в Дубае, уступив Кларе Таусон

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В третьем круге она уступила 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон со счётом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Соболенко три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Таусон семь эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За выход в полуфинал Клара Таусон поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая в третьем круге обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:6 (10:8).