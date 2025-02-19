«Это всегда даёт уверенность». Янчук — о разгромной победе Медведева над Бергсом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выходе шестой ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Дохе. В матче второго круга он уверенно обыграл 58-ю ракетку мира бельгийского теннисиста Зизу Бергса со счётом 6:2, 6:1.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
«Очень здорово, что сегодня он одержал такую быструю победу. Это всегда даёт уверенность и больше времени на восстановление перед ответственными матчами. Такие победы очень важны, особенно когда игрок пытается найти свой ритм. Будем надеяться, что Медведев сможет так же уверенно побеждать и дальше», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
В матче за выход в полуфинал турнира в Дохе Медведев сыграет с 23-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альссимом. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика.
- 19 февраля 2025
-
20:15
-
20:00
-
19:50
-
19:24
-
19:23
-
19:09
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:42
-
17:40
-
17:22
-
17:12
-
16:44
-
16:39
-
16:27
-
15:56
-
14:41
-
14:32
-
14:16
-
14:02
-
13:51
-
13:35
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:55
-
11:29
-
11:10
-
10:46
-
10:30
-
10:11