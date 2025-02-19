«Это всегда даёт уверенность». Янчук — о разгромной победе Медведева над Бергсом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выходе шестой ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Дохе. В матче второго круга он уверенно обыграл 58-ю ракетку мира бельгийского теннисиста Зизу Бергса со счётом 6:2, 6:1.

«Очень здорово, что сегодня он одержал такую быструю победу. Это всегда даёт уверенность и больше времени на восстановление перед ответственными матчами. Такие победы очень важны, особенно когда игрок пытается найти свой ритм. Будем надеяться, что Медведев сможет так же уверенно побеждать и дальше», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

В матче за выход в полуфинал турнира в Дохе Медведев сыграет с 23-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альссимом. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика.