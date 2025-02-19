Эмма Радукану опубликовала обращение по поводу преследования мужчиной на турнире в Дубае

61-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала пост, в котором прокомментировала преследование со стороны неизвестного мужчины на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Спасибо за сообщения поддержки. Вчера получила трудный опыт, но я в порядке. Горжусь тем, как вернулась и продолжила матч, несмотря на то что произошло в начале. Спасибо Каролине за игру. Желаю ей удачи на этом турнире», — написала Радукану на своей странице в социальных сетях.

По ходу своего поединка второго круга Радукану расплакалась во время общения с судьёй на вышке. Британка смогла продолжить матч, но в итоге уступила Каролине Муховой со счётом 6:7 (6:8), 4:6.