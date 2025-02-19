Клара Таусон прокомментировала победу над Ариной Соболенко на турнире в Дубае
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38-я ракетка мира из Дании Клара Таусон прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 17:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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38
Клара Таусон
К. Таусон
«Я попыталась рискнуть. У меня был сумасшедший день после вчерашней встречи. Поспала, может, часов пять. Легла спать в 3:30 утра. Не знала, в каком состоянии закончу этот матч. Оказалось, в довольно хорошем», — сказала Таусон в интервью на корте.
За выход в полуфинал Клара Таусон поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая в третьем круге обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
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