Клара Таусон прокомментировала победу над Ариной Соболенко на турнире в Дубае

38-я ракетка мира из Дании Клара Таусон прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

«Я попыталась рискнуть. У меня был сумасшедший день после вчерашней встречи. Поспала, может, часов пять. Легла спать в 3:30 утра. Не знала, в каком состоянии закончу этот матч. Оказалось, в довольно хорошем», — сказала Таусон в интервью на корте.

За выход в полуфинал Клара Таусон поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая в третьем круге обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:6 (10:8).