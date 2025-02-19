Карлос Алькарас в трёх сетах одолел Нарди и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл 85-ю ракетку мира итальянца Луку Нарди. Матч завершился со счётом 6:1, 4:6, 6:3.
Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
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|3
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|4
|6
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|6
|3
85
Лука Нарди
Л. Нарди
Встреча продлилась 1 час 52 минуты. В её рамках Карлос два раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Нарди два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика. Соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.
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