Фернандо Вердаско провёл последний матч в карьере, уступив с Джоковичем в парном разряде
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Испанец Фернандо Вердаско провёл последний матч в карьере. Он в паре с сербом Новаком Джоковичем проиграл поединок парного разряда на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).
Доха — парный разряд (м). 1/4 финала
19 февраля 2025, среда. 18:55 МСК
Новак Джокович
Фернандо Вердаско
Н. Джокович Ф. Вердаско
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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Харри Хелиоваара
Генри Паттен
Х. Хелиоваара Г. Паттен
В четвертьфинальном матче Вердаско и Джокович уступили дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Джокович и Вердаско выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету их соперников пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Напомним, Вердаско ранее заявил, что турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар) станет последним для спортсмена.
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