Фернандо Вердаско провёл последний матч в карьере, уступив с Джоковичем в парном разряде

Испанец Фернандо Вердаско провёл последний матч в карьере. Он в паре с сербом Новаком Джоковичем проиграл поединок парного разряда на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном матче Вердаско и Джокович уступили дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Джокович и Вердаско выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету их соперников пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, Вердаско ранее заявил, что турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар) станет последним для спортсмена.