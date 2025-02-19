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Фернандо Вердаско провёл последний матч в карьере, уступив с Джоковичем в парном разряде

Фернандо Вердаско провёл последний матч в карьере, уступив с Джоковичем в парном разряде
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Испанец Фернандо Вердаско провёл последний матч в карьере. Он в паре с сербом Новаком Джоковичем проиграл поединок парного разряда на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

Доха — парный разряд (м). 1/4 финала
19 февраля 2025, среда. 18:55 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Фернандо Вердаско
Испания
Фернандо Вердаско
Н. Джокович Ф. Вердаско
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Харри Хелиоваара
Финляндия
Харри Хелиоваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиоваара Г. Паттен

В четвертьфинальном матче Вердаско и Джокович уступили дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Джокович и Вердаско выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету их соперников пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, Вердаско ранее заявил, что турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар) станет последним для спортсмена.

Календарь парного турнира в Дохе
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