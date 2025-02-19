Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ничего не мог поделать». Алькарас — о непростой победе над Нарди в Дохе

«Ничего не мог поделать». Алькарас — о непростой победе над Нарди в Дохе
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл 85-ю ракетку мира итальянца Луку Нарди. Матч завершился со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 18:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 3
         
Лука Нарди
85
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

«Я ничего не мог поделать, просто старался не сдаваться, оставаться сильным морально. Возможно, уровень моей энергии немного снизился, но это его заслуга. Я действительно рад, что забыл обо всём и возобновил игру в третьем сете.

Я показал хороший психологический, был действительно силён. Просто пытался дать ему понять, что я здесь. Кричал, чтобы взбодриться и снова получить заряд бодрости. В третьем сете я показал действительно хороший теннис», — сказал Алькарас после матча.

Материалы по теме
«Соревнования — это адреналин». Эмоциональный Медведев после выхода в 1/4 финала Дохи
«Соревнования — это адреналин». Эмоциональный Медведев после выхода в 1/4 финала Дохи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android