«Ничего не мог поделать». Алькарас — о непростой победе над Нарди в Дохе

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл 85-ю ракетку мира итальянца Луку Нарди. Матч завершился со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

«Я ничего не мог поделать, просто старался не сдаваться, оставаться сильным морально. Возможно, уровень моей энергии немного снизился, но это его заслуга. Я действительно рад, что забыл обо всём и возобновил игру в третьем сете.

Я показал хороший психологический, был действительно силён. Просто пытался дать ему понять, что я здесь. Кричал, чтобы взбодриться и снова получить заряд бодрости. В третьем сете я показал действительно хороший теннис», — сказал Алькарас после матча.