Винус Уильямс и Петра Квитова получили уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс и двукратная чемпионка Уимблдона из Чехии Петра Квитова получили уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Индиан-Уэллс 2025 года станет 10-м выступлением Уильямс в карьере, до этого она трижды выходила в полуфинал (1998, 2001, 2018) и последний раз выступала в прошлом году в качестве обладательницы уайлд-кард.

Квитова примет участие в 13-м в карьере турнире в Индиан-Уэллсе после 15-месячного отсутствия на соревнованиях после рождения ребёнка. Петра выходила в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе трижды, в том числе в своём последнем появлении в 2023 году.