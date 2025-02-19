«Знал, что нервозность придёт». Фонсека сообщил, что испытал стресс на турнире в Бразилии

18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, что столкнулся со стрессом во время матча с французом Александром Мюллером на турнире категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 в пользу Мюллера.

«Я знал, что нервозность придёт, что мне придётся столкнуться со страхом играть при таком количестве людей. Я изо всех сил пытался принять это, но не смог. Это часть любого вида спорта. Нужно продолжать учиться, чтобы стать лучше в будущем. Моё самое большое разочарование — это осознание того, что мне придётся столкнуться с нервозностью. Я не играл в свою игру, с моей весёлой манерой. У меня не вышло играть с публикой, быть собой на корте», — приводит слова Фонсеки Globo.

Ранее Фонсека стал четвёртым по возрасту чемпионом турнира категории ATP в XXI веке. Он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).