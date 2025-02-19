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«Знал, что нервозность придёт». Фонсека сообщил, что испытал стресс на турнире в Бразилии

«Знал, что нервозность придёт». Фонсека сообщил, что испытал стресс на турнире в Бразилии
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18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, что столкнулся со стрессом во время матча с французом Александром Мюллером на турнире категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 в пользу Мюллера.

Рио-де-Жанейро. 1-й круг
19 февраля 2025, среда. 03:40 МСК
Жоао Фонсека
68
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		7 7
         
Александр Мюллер
60
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

«Я знал, что нервозность придёт, что мне придётся столкнуться со страхом играть при таком количестве людей. Я изо всех сил пытался принять это, но не смог. Это часть любого вида спорта. Нужно продолжать учиться, чтобы стать лучше в будущем. Моё самое большое разочарование — это осознание того, что мне придётся столкнуться с нервозностью. Я не играл в свою игру, с моей весёлой манерой. У меня не вышло играть с публикой, быть собой на корте», — приводит слова Фонсеки Globo.

Ранее Фонсека стал четвёртым по возрасту чемпионом турнира категории ATP в XXI веке. Он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

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