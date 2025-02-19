Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лёнер Тин и Жоао Фонсека получили уайлд-кард на «Мастерс» в Индиан-Уэллс

Лёнер Тин и Жоао Фонсека получили уайлд-кард на «Мастерс» в Индиан-Уэллс
Комментарии

18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека и 19-летний американец Лёнер Тин получили уайлд-кард на турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллс (США). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Жоао Фонсека является чемпионом турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айрес (Аргентина), а также победителем молодёжного Итогового турнира ATP — 2024.

Лёнер Тин — финалист молодёжного Итогового турнира ATP — 2024. В этом сезоне он вышел в четвёртый круг Australian Open, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6.

Ранее на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллс уайлд-кард получили Винус Уильямс из США и Петра Квитова из Чехии.

Материалы по теме
Винус Уильямс и Петра Квитова получили уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android