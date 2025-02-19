Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 19 февраля
Сегодня, 19 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей пятого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.
Теннис. WTA-1000, Дубай. Второй/третий круг, 19 февраля результаты:
- Белинда Бенчич (Швейцария) — Эмма Наварро (США) — 6:7 (6:8), 6:2, 3:6;
- Сорана Кырстя (Румыния) — Алисия Паркс (США) — 3:6, 6:4, 6:1;
- Чжэн Циньвэнь (Китай) — Питон Стирнс (США) — 6:3, 4:6, 4:6;
- Маркета Вондроушова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия) — 5:7, 0,6;
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания) 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2);
- Линда Носкова (Чехия) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 7:6 (10:8);
- Даяна Ястремская (Украина) — Ига Швёнтек (Украина) — 5:7, 0:6;
- Софья Кенин (США) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:4, 6:0;
- Маккартни Кесслер (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 6:1, 6:7 (5:7);
- Арина Соболенко (Беларусь) — Клара Таусон (Дания) — 3:6, 2:6;
- Питон Стирнс (США) — Мирра Андреева (Россия) — 1:6, 1:6;
- Сорана Кырстя (Румыния) — Эмма Наварро (США) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.
Материалы по теме
Комментарии