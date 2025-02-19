Андрей Рублёв рассказал, какой метод для мотивации позаимствовал у Стефена Карри

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что пользуется методом разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который выходит на матчи с надписью на кроссовках.

«Смотрел видео с Карри, где он рассказывал про штучки, которые помогают держать внимание. Одна — надпись на кроссовке. Он пишет, чтобы напоминать себе, чтобы триггерило в правильное настроение. Понял, что кроссовок действительно хороший вариант. Потому что там легко написать, всегда рядом и не сотрётся.

Опять же, это всё в голове. Если хочешь, чтобы работало, то оно будет. Если не хочешь, можешь хоть на лбу написать, и оно не будет помогать», — сказал Рублёв в интервью BB Tennis.