«WTA несёт ответственность за нашу безопасность». Швёнтек — о преследовании Радукану

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о преследовании чемпионки US Open Эммы Радукану из Великобритании со стороны неизвестного мужчины на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Мы публичные люди, мы должны держать глаза открытыми и быть готовыми отреагировать, если почувствуем себя неловко. Уверена, что Эмме было нелегко. К счастью, реакция была сильной, и мне это нравится, потому что WTA несёт ответственность за нашу безопасность, за безопасную среду для игроков. Такая помощь очень позитивна для нас, хотя, вероятно, трудно предотвратить повторение подобных ситуаций», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

По ходу своего поединка второго круга Радукану расплакалась во время общения с судьёй на вышке. Британка смогла продолжить матч, но в итоге уступила Каролине Муховой со счётом 6:7 (6:8), 4:6.