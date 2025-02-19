«Не думаю, что это слишком серьёзно». Паолини — о травме, полученной на турнире в Дубае

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о травме, которую она получила по ходу второго сета в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором встречалась с американкой Софьей Кенин. В первом же гейме партии итальянка подвернула голеностоп.
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«Извините, мне пришлось отказаться от участия в Дубае. Досадно, но решение правильное. Не думаю, что это слишком серьёзно, но я пройду обследование как можно скорее и, надеюсь, скоро вернусь. Спасибо за поддержку, я очень ценю её!» — написала Паолини в социальных сетях.
Матч Паолини и Кенин завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу американки. В 2024 году Паолини победила на этом турнире. Она потеряет 880 очков и опустится минимум на две строчки в рейтинге WTA.
- 19 февраля 2025
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