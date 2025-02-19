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Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 19 февраля

Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 19 февраля
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Сегодня, 19 февраля, состоялся очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. Второй круг, 19 февраля:

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Алекс де Минор (Австралия) — 4:6, 4:6;

Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 2:6, 1:6;

Андрей Рублёв (Россия) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:4;

Зизу Бергс (Бельгия)— Даниил Медведев (Россия) — 2:6, 1:6;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Иржи Легечка (Чехия) — 4:6, 2:6;

Маттео Берреттини (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 7:6, 6:7, 6:4;

Карлос Алькарас (Испания) — Лука Нарди (Италия) — 6:1, 4:6, 6:3.

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

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