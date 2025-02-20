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«Вообще пофиг, отрастут». Рублёв заявил, что готов состричь волосы ради титула в Дохе

«Вообще пофиг, отрастут». Рублёв заявил, что готов состричь волосы ради титула в Дохе
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что ради титула на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) готов состричь свои волосы.

Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 16:05 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Нуну Боржеш
39
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

«Готов ли сбрить волосы ради победы здесь? Да по сути готов. Вообще пофиг на самом деле. Раньше не готов был бы ни за что. Сейчас вообще пофиг, отрастут», — сказал Рублёв в интервью BB Tennis.

Вчера, 19 февраля, в матче второго круга Рублёв обыграл 39-ю ракетку мира португальского теннисиста Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4. В матче за выход в полуфинал турнира в Дохе россиянин сыграет с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов.

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