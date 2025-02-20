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Рафаэль Надаль обратился к Вердаско после его последнего матча в карьере

Рафаэль Надаль обратился к Вердаско после его последнего матча в карьере
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к соотечественнику Фернандо Вердаско, который 19 февраля провёл последний матч в карьере.

«Я надеюсь, что теперь ты сможешь получать ещё больше удовольствия от своей семьи и новых задач. До скорой встречи!» — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 19 февраля, Вердаско в паре с сербом Новаком Джоковичем проиграл поединок парного разряда на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). Матч стал последним в карьере Вердаско. За время выступления в туре 41-летний испанский теннисист завоевал семь титулов категории ATP.

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