Рафаэль Надаль обратился к Вердаско после его последнего матча в карьере

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к соотечественнику Фернандо Вердаско, который 19 февраля провёл последний матч в карьере.

«Я надеюсь, что теперь ты сможешь получать ещё больше удовольствия от своей семьи и новых задач. До скорой встречи!» — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 19 февраля, Вердаско в паре с сербом Новаком Джоковичем проиграл поединок парного разряда на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). Матч стал последним в карьере Вердаско. За время выступления в туре 41-летний испанский теннисист завоевал семь титулов категории ATP.