«Она была голодна сильнее». Соболенко — о поражении в матче с Таусон в Дубае

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), где она встречалась с 38-й ракеткой мира из Дании Кларой Таусон.

«Сегодня Клара провела отличную игру, думаю, она приехала сюда более подготовленной, чем я. На этот раз она была голодна сильнее меня, вот и всё, так что с её стороны это было очень хорошо, а с моей — не очень. В нашем последнем матче, который мы провели в прошлом месяце в Австралии, я была совсем другой», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Поединок Соболенко и Таусон завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу датчанки. За выход в полуфинал она поспорит с Линдой Носковой из Чехии.