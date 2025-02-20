«Она была голодна сильнее». Соболенко — о поражении в матче с Таусон в Дубае
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), где она встречалась с 38-й ракеткой мира из Дании Кларой Таусон.
Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 17:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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38
Клара Таусон
К. Таусон
«Сегодня Клара провела отличную игру, думаю, она приехала сюда более подготовленной, чем я. На этот раз она была голодна сильнее меня, вот и всё, так что с её стороны это было очень хорошо, а с моей — не очень. В нашем последнем матче, который мы провели в прошлом месяце в Австралии, я была совсем другой», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
Поединок Соболенко и Таусон завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу датчанки. За выход в полуфинал она поспорит с Линдой Носковой из Чехии.
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