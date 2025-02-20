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Борис Беккер отреагировал на возвращение Петры Квитовой в тур

Борис Беккер отреагировал на возвращение Петры Квитовой в тур
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Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на возвращение двукратной чемпионки Уимблдона из Чехии Петры Квитовой в тур. Спортсменка получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«С нетерпением жду возвращения Петры на теннисный корт!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Квитова примет участие в 13-м в карьере турнире в Индиан-Уэллсе после 15-месячного отсутствия на соревнованиях после рождения ребёнка. Петра выходила в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе трижды, в том числе в своём последнем появлении в 2023 году.

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