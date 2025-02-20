Даниил Медведев объяснил отсутствие тренера Жиля Сервары на турнире в Дохе

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об отсутствии тренера Жиля Сервары на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

«Влияет ли его отсутствие на меня? Нет, никак не влияет. Мы очень много турниров вместе. Сейчас серия из шести подряд. Поэтому ему нужен один турнир отдыха. Я здесь с тренером по ОФП», — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Вчера, 19 февраля, Медведев вышел в четвертьфинал хардового турнира в Дохе. В матче второго круга он уверенно обыграл 58-ю ракетку мира бельгийского теннисиста Зизу Бергса со счётом 6:2, 6:1. В матче за выход в полуфинал соревнований Медведев сыграет с 23-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альссимом.