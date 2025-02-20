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Александр Зверев — Александр Шевченко, результат матча 19 февраля 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Александр Зверев обыграл Шевченко и вышел в 1/4 финала турнира в Рио-де-Жанейро
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В матче второго круга он обыграл казахстанца, 103-го в рейтинге ATP Александра Шевченко со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Рио-де-Жанейро. 2-й круг
20 февраля 2025, четверг. 02:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 8
6 1 		6 6
         
Александр Шевченко
103
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время Зверев сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету казахстанца пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Зверев встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей, который в матче второго круга победил чилийца Николаса Харри.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Призовой фонд — $ 2,39 млн.

Календарь турнира в Рио-де-Жанейро
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