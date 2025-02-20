Александр Зверев обыграл Шевченко и вышел в 1/4 финала турнира в Рио-де-Жанейро

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В матче второго круга он обыграл казахстанца, 103-го в рейтинге ATP Александра Шевченко со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время Зверев сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету казахстанца пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Зверев встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей, который в матче второго круга победил чилийца Николаса Харри.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 17 по 23 февраля. Призовой фонд — $ 2,39 млн.

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