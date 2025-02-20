Даниил Медведев прокомментировал разгромную победу над Зизу Бергсом на ATP-500 в Дохе
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по итогам матча второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) с 58-м в мировом рейтинге Зизу Бергсом из Бельгии (6:2, 6:1).
Доха (м). 2-й круг
19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
58
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
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6
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Огромное спасибо всем за поддержку! Счастлив, что мне удалось выиграть. С нетерпением жду матча следующего круга. Очень рад, что снова играю на высоком уровне, но надеюсь ещё улучшить свою игру», — приводит слова Медведева пресс‑служба АТР в социальных сетях.
Благодаря победе над Бергсом Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дохе, где встретится с 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Видео: Даниил Медведев показал, как катается с дочкой на карусели
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