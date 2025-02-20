Турнир ATP-500 в Дохе: расписание на 20 февраля
Сегодня, 20 февраля, состоится очередной игровой день хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей игрового дня.
Теннис. ATP-500, Доха. 1/4 финала, 20 февраля (время московское):
- 14:30. Андрей Рублёв (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).
- 16:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия).
- 17:30. Карлос Алькарас (Испания) — Иржи Легечка (Чехия).
- 19:00. Маттео Берреттини (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания).
Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.
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