Турнир ATP-500 в Дохе: расписание на 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, состоится очередной игровой день хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. 1/4 финала, 20 февраля (время московское):

14:30. Андрей Рублёв (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).

16:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия).

17:30. Карлос Алькарас (Испания) — Иржи Легечка (Чехия).

19:00. Маттео Берреттини (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.