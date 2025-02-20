Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Дохе: расписание на 20 февраля

Турнир ATP-500 в Дохе: расписание на 20 февраля
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, состоится очередной игровой день хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. 1/4 финала, 20 февраля (время московское):

  • 14:30. Андрей Рублёв (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).
  • 16:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия).
  • 17:30. Карлос Алькарас (Испания) — Иржи Легечка (Чехия).
  • 19:00.  Маттео Берреттини (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android