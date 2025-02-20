Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей шестого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Четвертьфиналы, 20 февраля (время московское):

13:00. Мирра Андреева (Россия) — Ига Швёнтек (Польша).

15:00. Клара Таусон (Дания) — Линда Носкова (Чехия).

17:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Софья Кенин (США).

19:00. Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.