Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 20 февраля
Сегодня, 20 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей шестого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.
Теннис. WTA-1000, Дубай. Четвертьфиналы, 20 февраля (время московское):
- 13:00. Мирра Андреева (Россия) — Ига Швёнтек (Польша).
- 15:00. Клара Таусон (Дания) — Линда Носкова (Чехия).
- 17:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Софья Кенин (США).
- 19:00. Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).
Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.
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