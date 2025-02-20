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Мирра Андреева — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча четвертьфинала в Дубае

Мирра Андреева — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча четвертьфинала в Дубае
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Сегодня, 20 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч четвертьфинала турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Польши Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга. Матч начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:00 МСК
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В России трансляцию матчей WTA-тура осуществляют тематические сообщества во «ВКонтакте». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Швёнтек. Она выиграла в упорной борьбе на аналогичной стадии «тысячника» в Цинциннати прошлым летом — 4:6, 6:3, 7:5.

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