Мирра Андреева — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча четвертьфинала в Дубае

Сегодня, 20 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч четвертьфинала турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Польши Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга. Матч начнётся не ранее 13:00 по московскому времени.

В России трансляцию матчей WTA-тура осуществляют тематические сообщества во «ВКонтакте». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Швёнтек. Она выиграла в упорной борьбе на аналогичной стадии «тысячника» в Цинциннати прошлым летом — 4:6, 6:3, 7:5.