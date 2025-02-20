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Рублёв — де Минор: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала турнира в Дохе

Рублёв — де Минор: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала турнира в Дохе
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Сегодня, 20 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и австралиец Алекс де Минор, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга.

Доха (м). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алекс де Минор, который начнётся не ранее 14:30 мск.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.

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