Рублёв — де Минор: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала турнира в Дохе

Сегодня, 20 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и австралиец Алекс де Минор, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга.

Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алекс де Минор, который начнётся не ранее 14:30 мск.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.