Мирра Андреева — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча в Дубае начнётся в 13:00
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Сегодня, 20 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч четвертьфинала турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Польши Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 13:00 по московскому времени.
Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:00 МСК
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Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Швёнтек. Она выиграла в упорной борьбе на аналогичной стадии «тысячника» в Цинциннати прошлым летом — 4:6, 6:3, 7:5.
Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.
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