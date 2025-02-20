«Боль — это не конец, а часть пути». Бадоса — после упущенных шести матчболов с Рыбакиной

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях философский пост, в котором поделилась размышлениями после непростого поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Бадоса проиграла со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7), хотя имела шесть матчболов.

«Жизнь нелегка, но каждый вызов формирует тебя как личность, каждое испытание делает тебя сильнее. Боль — это не конец, а часть пути. Неудача — это не поражение, а урок. Продолжай идти вперёд. Неважно, насколько тяжело будет. Благодарю всех, кто остаётся рядом со мной на каждом шагу», — написала Бадоса на личной странице в Х.