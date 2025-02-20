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«Боль — это не конец, а часть пути». Бадоса — после упущенных шести матчболов с Рыбакиной

«Боль — это не конец, а часть пути». Бадоса — после упущенных шести матчболов с Рыбакиной
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях философский пост, в котором поделилась размышлениями после непростого поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Бадоса проиграла со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7), хотя имела шесть матчболов.

Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 13:05 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 10 7 7
6 		6 8 6 2
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Жизнь нелегка, но каждый вызов формирует тебя как личность, каждое испытание делает тебя сильнее. Боль — это не конец, а часть пути. Неудача — это не поражение, а урок. Продолжай идти вперёд. Неважно, насколько тяжело будет. Благодарю всех, кто остаётся рядом со мной на каждом шагу», — написала Бадоса на личной странице в Х.

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