«Боль — это не конец, а часть пути». Бадоса — после упущенных шести матчболов с Рыбакиной
Поделиться
10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях философский пост, в котором поделилась размышлениями после непростого поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Бадоса проиграла со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7), хотя имела шесть матчболов.
Дубай (ж). 3-й круг
19 февраля 2025, среда. 13:05 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 10
|7 7
|
|6 8
|6 2
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
«Жизнь нелегка, но каждый вызов формирует тебя как личность, каждое испытание делает тебя сильнее. Боль — это не конец, а часть пути. Неудача — это не поражение, а урок. Продолжай идти вперёд. Неважно, насколько тяжело будет. Благодарю всех, кто остаётся рядом со мной на каждом шагу», — написала Бадоса на личной странице в Х.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2025
-
10:20
-
10:00
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
08:30
-
06:53
-
04:52
-
01:00
-
00:53
-
00:50
-
00:36
-
00:02
- 19 февраля 2025
-
23:51
-
23:36
-
23:22
-
22:55
-
22:43
-
21:58
-
21:52
-
21:44
-
20:47
-
20:35
-
20:15
-
20:00
-
19:50
-
19:24
-
19:23
-
19:09
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:00