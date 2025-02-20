Андрей Рублёв — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Дохе

Сегодня, 20 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и австралиец Алекс де Минор, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алекс де Минор, который начнётся не ранее 14:30 мск.

Рублёв и де Минор провели между собой семь матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу австралийца.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.