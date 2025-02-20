Медведев — Оже-Альяссим: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала турнира в Дохе

Сегодня, 20 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 23-ю строчку мирового рейтинга.

Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.