Медведев — Оже-Альяссим: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала турнира в Дохе
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Сегодня, 20 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 23-ю строчку мирового рейтинга.
Доха (м). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим, который начнётся не ранее 16:00 мск.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.
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