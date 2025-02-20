Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Дохе

Сегодня, 20 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 23-ю строчку мирового рейтинга.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим, который начнётся не ранее 16:00 мск.
Медведев и Оже-Альяссим провели между собой восемь матчей на турнирах различного уровня. Счёт личных встреч — 7-1 в пользу россиянина. Единственную победу канадский теннисист одержал в прошлом году в матче второго круга олимпийского турнира в Париже.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов, который на старте нынешнего турнира уступил Медведеву в трёх сетах.
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