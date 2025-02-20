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«Каждый раз чувствую себя не очень хорошо». Арина Соболенко — о неудачах в Дохе и Дубае

«Каждый раз чувствую себя не очень хорошо». Арина Соболенко — о неудачах в Дохе и Дубае
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала причину неудачной игры на турнирах на Ближнем Востоке, в Дохе (Катар) и в Дубае (ОАЭ).

«Я тону в своих мыслях и непоследовательна. Решения, которые я принимаю на корте, немного неправильные, я не в лучшей психологической форме. Я бы сказала, что последние пару лет у меня не всё идёт хорошо на Ближнем Востоке. Считаю, что нам нужно что-то изменить в подготовке…

Каждый раз здесь я чувствую себя не очень хорошо. Даже в плане здоровья у меня проблемы. Австралия всегда отнимает у меня много энергии. Нам с командой нужно подумать, что стоит улучшить в подготовке к серии этих турниров», — приводит слова Соболенко Tennis365.

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