Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Отрежу тебе руки». Мирра Андреева вспомнила сообщение, которое получила в 14 лет

«Отрежу тебе руки». Мирра Андреева вспомнила сообщение, которое получила в 14 лет
Комментарии

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как в очень юном возрасте получила ужасное сообщение от недоброжелателя в социальных сетях.

«Помню, как однажды, когда я была помладше, в 14 лет, играла на одном из своих первых турниров ITF. После поражения я получила сообщение, в котором говорилось: «Оглядывайся, потому что я найду тебя и отрежу тебе руки», — приводит слова Андреевой Sportskeeda.

На этой неделе проходит турнир WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). По ходу соревнований организация предотвратила преследование чемпионки US Open Эммы Радукану из Великобритании со стороны неизвестного мужчины.

Материалы по теме
Эмма Радукану опубликовала обращение по поводу преследования мужчиной на турнире в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android