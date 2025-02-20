«Отрежу тебе руки». Мирра Андреева вспомнила сообщение, которое получила в 14 лет

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как в очень юном возрасте получила ужасное сообщение от недоброжелателя в социальных сетях.

«Помню, как однажды, когда я была помладше, в 14 лет, играла на одном из своих первых турниров ITF. После поражения я получила сообщение, в котором говорилось: «Оглядывайся, потому что я найду тебя и отрежу тебе руки», — приводит слова Андреевой Sportskeeda.

На этой неделе проходит турнир WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). По ходу соревнований организация предотвратила преследование чемпионки US Open Эммы Радукану из Великобритании со стороны неизвестного мужчины.