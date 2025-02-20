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«Почти уверена, что у них нет плохих намерений». Швёнтек — о преследованиях неизвестными

«Почти уверена, что у них нет плохих намерений». Швёнтек — о преследованиях неизвестными
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о мерах предосторожности в отношении возможных случаев преследований со стороны неизвестных.

«Однажды нам удалось избежать подобного инцидента. Это случилось, когда я проводила своё собственное мероприятие в Польше. Такие фанаты есть везде, но я почти уверена, что у них нет плохих намерений.

Иногда в соцсетях я публикую посты через день после того, как я уехала из какого-то места, или сразу после события. Если я останавливаюсь в хорошем отеле и знаю, что пробуду там долго, здорово, если там готовы разместить нас так, чтобы это было безопасно, предоставляют другой вход», — приводит слова Швёнтек Tennis365.

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