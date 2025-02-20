«Этот фрагмент сезона не сложился». Селиваненко — о неудачах Соболенко в Дохе и Дубае

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал неудачное выступление первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в турнирах на Ближнем Востоке.

«Очевидно, что этот фрагмент сезона не сложился для Арины. Что касается параллелей с этими же турнирами прошлого года, то, не зная нюансов, трудно объективно об этом рассуждать. У многих игроков есть как любимые, так и не столь удачные турниры, но пока не стал бы здесь делать таких глубоких выводов», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, Соболенко закончила выступления на проходящем в Дубае (ОАЭ) турнире категории WTA-1000 во втором круге, уступив в двух сетах Кларе Таусон из Дании (3:6, 2:6). Неделей ранее белоруска в своём стартовом матче на «тысячнике» в Дохе (Катар) не смогла преодолеть барьер второго круга в лице россиянки Екатерины Александровой (6:3, 3:6, 6:7).