«Не сейчас и не завтра». Александр Зверев — о перспективах Жоао Фонсеки

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о перспективах 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

«Я сказал ему, что это совершенно нормально — проиграть в начале недели после первого титула. Он мне очень нравится и как игрок, и как личность. Он наверняка попадёт в топ-10 или топ-5, но ничего не происходит в одночасье. Это случится не сейчас и не завтра», — приводит слова Зверева Bola Amarela.

На прошлой неделе Фонсека выиграл первый в карьере титул. Он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). После этого он потерпел поражение уже в первом круге на домашнем турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро.