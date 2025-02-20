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«Не сейчас и не завтра». Александр Зверев — о перспективах Жоао Фонсеки

«Не сейчас и не завтра». Александр Зверев — о перспективах Жоао Фонсеки
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о перспективах 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

«Я сказал ему, что это совершенно нормально — проиграть в начале недели после первого титула. Он мне очень нравится и как игрок, и как личность. Он наверняка попадёт в топ-10 или топ-5, но ничего не происходит в одночасье. Это случится не сейчас и не завтра», — приводит слова Зверева Bola Amarela.

На прошлой неделе Фонсека выиграл первый в карьере титул. Он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). После этого он потерпел поражение уже в первом круге на домашнем турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро.

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