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«Теннис — фальшивый». Цириак жёстко высказался о системе антидопингового регулирования

«Теннис — фальшивый». Цириак жёстко высказался о системе антидопингового регулирования
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Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде румын Ион Цириак высказался об антидопинговой системе в теннисе на фоне допинг-дела итальянца Янника Синнера.

«В тот день, когда ВАДА согласилось сделать исключения и разрешило некоторым спортсменам принимать запрещённые вещества в терапевтических целях, антидопинговая система рухнула. Мошенничество фактически легализовалось. Есть тысячи спортсменов и сотни теннисистов, которые получили до 14–15 исключений и никогда не были отстранены. Мне жаль сообщать болельщикам, что этот вид спорта фальшивый», — приводит слова Цириака Tennis World USA.

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