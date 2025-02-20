«Теннис — фальшивый». Цириак жёстко высказался о системе антидопингового регулирования

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде румын Ион Цириак высказался об антидопинговой системе в теннисе на фоне допинг-дела итальянца Янника Синнера.

«В тот день, когда ВАДА согласилось сделать исключения и разрешило некоторым спортсменам принимать запрещённые вещества в терапевтических целях, антидопинговая система рухнула. Мошенничество фактически легализовалось. Есть тысячи спортсменов и сотни теннисистов, которые получили до 14–15 исключений и никогда не были отстранены. Мне жаль сообщать болельщикам, что этот вид спорта фальшивый», — приводит слова Цириака Tennis World USA.