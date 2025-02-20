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«Практически невозможно». Вердаско — о том, выиграет ли Алькарас 22 ТБШ, как Надаль

«Практически невозможно». Вердаско — о том, выиграет ли Алькарас 22 ТБШ, как Надаль
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Бывшая седьмая ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии испанский теннисист Фернандо Вердаско считает, что его соотечественник Карлос Алькарас вряд ли выиграет столько же турниров «Большого шлема», сколько Рафаэль Надаль (22).

«Меня часто спрашивают, выиграет ли Алькарас столько же турниров «Большого шлема», сколько Надаль. Могу сказать, что это практически невозможно. Не нужно быть очень умным, чтобы понять, что значит выиграть 22 мэйджора. За карьеру вам придётся выигрывать два-три таких турнира каждый год. В случае травм, операций или физических проблем всё усложняется», — приводит слова Вердаско We love tennis.

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