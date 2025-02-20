Ренне Стаббс сообщила, что экс-тренер Рыбакиной Вуков хотел подать на неё в суд

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс рассказала, что Стефано Вуков, бывший тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, хотел подать на неё суд за клевету.

«Он хотел подать на меня в суд за то, что я говорила о нём вещи, которые были правдой. Его дисквалифицировали на год, и то, что я говорила об этом ещё несколько лет назад, теперь подтвердили люди, которые были в её реальной команде.

Я видела, как он кричал на неё, была одним из свидетелей, но никогда ничего не говорила о том, что он оскорблял её. Я просто сказала, что он был очень негативным. И я считала, что с более позитивным тренером она была быть ещё намного лучше. И после этих комментариев он связался с WTA и хотел привлечь меня к ответственности», — приводит слова Стаббс Tennis365.