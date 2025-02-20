Мирра Андреева — Ига Швёнтек: россиянка выиграла первый сет в четвертьфинале Дубая

В эти минуты проходит матч четвертьфинала турнира категории WTA-1000, в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Польши Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга.

Первый сет поединка остался за 17-летней россиянкой со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Швёнтек. Она выиграла в упорной борьбе на аналогичной стадии «тысячника» в Цинциннати прошлым летом — 4:6, 6:3, 7:5.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.