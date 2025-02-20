Андрей Рублёв — Алекс де Минор: россиянин уверенно забрал первый сет 1/4 финала в Дохе
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В эти минуты на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе проходит четвертьфинальный матч, в котором встречаются 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и австралиец Алекс де Минор, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга.
Доха (м). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 14:40 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
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8
Алекс де Минор
А. де Минор
В первом сете россиянин взял две подачи соперника и победил с разгромным счётом 6:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алекс де Минор.
Рублёв и де Минор провели между собой семь матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу австралийца.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.
Комментарии
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