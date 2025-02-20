М. Андреева — самая юная теннисистка с 2007 года, одержавшая 5 побед над игроками топ-10
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14-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева ( 17 лет и 297 дней) стала самой молодой теннисисткой, одержавшей пять побед над игроками топ-10 рейтинга WTA, после Николь Вайдишовой из Чехии (17 лет и 273 дня) в 2007 году.
Сегодня, 20 февраля, Андреева одержала победу над пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек со счётом 6:3, 6:3 в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
14
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
За выход в финал соревнований в Дубае Мирра Андреева поборется с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и американкой Софьей Кенин.
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