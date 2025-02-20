Мирра Андреева стала пятой теннисисткой, обыгравшей Швёнтек и Соболенко за последний год

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере одержала победу над пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. Это произошло в четвертьфинале на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
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17-летняя Андреева стала пятой теннисисткой, которой удалось обыграть и Швёнтек, и лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко за последний год. Мирра побеждала Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
Ранее это достижение покорялось ещё одной россиянке, Екатерине Александровой, американкам Кори Гауфф и Мэдисон Киз, а также представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
За выход в финал турнира в Дубае Мирра Андреева поборется с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Софья Кенин (США).
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