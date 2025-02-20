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Мирра Андреева стала пятой теннисисткой, обыгравшей Швёнтек и Соболенко за последний год

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере одержала победу над пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. Это произошло в четвертьфинале на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

17-летняя Андреева стала пятой теннисисткой, которой удалось обыграть и Швёнтек, и лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко за последний год. Мирра побеждала Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ранее это достижение покорялось ещё одной россиянке, Екатерине Александровой, американкам Кори Гауфф и Мэдисон Киз, а также представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

За выход в финал турнира в Дубае Мирра Андреева поборется с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Софья Кенин (США).