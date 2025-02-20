Кафельников высказался о победе Андреевой над Швёнтек в четвертьфинале турнира в Дубае
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над титулованной полькой Игой Швёнтек на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
14
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Честно говоря, не столь удивлён сейчас поражениями Швёнтек. Вполне допускаю, что такие победы над Швёнтек мы будем видеть очень часто при происходящем с допинговыми делами. А Мирра — молодец. Естественно, такие победы придают уверенности», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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